Sarà la quarantena, sarà la paura di un Coronavirus forse arginato ma che potrebbe tornare a colpire, il popolo dei social network trova sempre un modo per divertirsi anche nei momenti in cui sdrammatizzare non è proprio il massimo esercizio. Instagram vede l’ennesima nuova moda virale crescere attraverso persone comuni e numerosi influencer.

Vi presentiamo la Pillow Challenge, ovvero essere cool indossando un cuscino come fosse un vestito. Montato ad arte da influencer e divi dello star system, ormai Instagram è popolato da utenti vestiti con l’oggetto preferito da chi dorme opportunamente rivisitato in chiave fashion.

Instagram: arriva la Pillow Challenge, ecco la nuova moda

Farsi selfie con un atteggiamento da persone fiche, con magari un drink in mano sul vostro balcone di casa, pone l’obiettivo rimarcare quel “andrà tutto bene” con spensieratezza.

Per partecipare con l’opportuno hashtag correlato basta prendere un cuscino e legarselo addosso con un cintura. Una volta creato il proprio outfit, scattatevi la foto giusta da condividere sotto #quarantinepillowchallenge o #pillowchallenge per entrare nella community del momento. Fate solo attenzione che il vostro profilo non sia impostato su privato, altrimenti gli hashtag non faranno effetto e la vostra foto non apparire nella lista dedicata alla sfida.

Instagram ha visto già il contributo di tanti uomini e donne illustri che hanno partecipano alla sfida vestendosi con i colori e gli accessori più stravaganti, ma non mancano famiglie intere che passano un momento di divertimento insieme nel cercare il cuscino migliore da indossare. Cercate di essere creativi e la rete vi premierà, basta che scegliate federa e accessori che possano strappare un sorriso a tutti i partecipanti.