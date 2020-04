Esselunga, il noto Brand che si occupa di distribuzione alimentare, sta risolvendo i problemi legati alla spesa online con consegna a domicilio. In una nota pubblicata dall’azienda, si nota un mea culpa riguardo la spesa a casa. Già, perché negli ultimi mesi, con la grande richiesta dettata dall’emergenza e dalle restrizioni domiciliari, la situazione era a dir poco disastrosa.

Bisogna dire che l’improvvisa pandemia ha colto un pò tutti di sorpresa ma, è un dato di fatto, Esselunga si è fatta trovare del tutto impreparata, così come altre note aziende di distribuzione alimentare. Facendo tesoro degli errori degli ultimi due mesi, l’azienda ha deciso di incrementare notevolmente gli investimenti sulla spesa a casa. Il frutto di questi sforzi potrebbe vedersi già nei prossimi giorni.

Cosa cambia per il servizio Spesa a Casa

Tutti i problemi riscontrati fino a pochi giorni fa, culminati nella settimana della Santa Pasqua, dovrebbero essere risolti. In particolare ci riferiamo all’assenza di slot disponibili per le prenotazioni online, sito difficilmente accessibile, App costantemente in tilt e tempi di attesa per ricevere le provviste che oltrepassavano abbondantemente i dieci giorni. In questi giorni c’è stato un notevole potenziamento dell’Applicazione dedicata e l’apertura degli slot non avverrà simultaneamente alla scoccare della mezzanotte per tutti, ma verranno aperte diverse finestre durante l’arco della giornata, in modo da consentire un dilazionamento delle prenotazioni.

Inoltre resterà garantito il punto di forza dell’azienda; tutelare le fascie più deboli della popolazione mantenendo consegna prioritaria e gratuita per over 65 e persone con disabilità. L’azienda si impegna anche a ridurre notevolmente i tempi di attesa per la consegna che, come detto in precedenza, oltrepassava abbondantemente i dieci giorni. In alcuni casi, come riportato nei primi giorni di Aprile dal noto sito Altroconsumo, si sono verificate attese da parte dei clienti che hanno toccato punte di 16 giorni. La speranza è che tutti i problemi siano risolti compresi i tempi d’attesa. Considerando che il lockdown per gli Italiani durerà fino al 4 maggio, sarebbe un grande aiuto soprattutto per le persone più anziane.