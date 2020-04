Android: 4 app gratis sul Play Store ma solo per oggi, ecco i titoli

Il mondo Android risulta uno dei più frequentati per quanto riguarda la tecnologia in generale. Tutti gli smartphone e ogni dispositivo che si fregia del robottino verde, riescono a battere costantemente i record in merito alle vendite. Non a caso questo sistema operativo è il più utilizzato in giro per il mondo con oltre 2,5 miliardi di utenti sempre attivi. La trafila è stata abbastanza complessa per il robottino verde, il quale è riuscito ad arrivare a questo livello dopo diversi anni.

Tutti parlavano di alcune instabilità all’interno del sistema operativo, ma alla fine Google è stato in grado di migliorare il tutto fino a renderlo quasi perfetto. La concorrenza ad oggi fatica infatti a rubare utenti ad Android, e la motivazione è sicuramente la versatilità. Tutti possono fare quello che vogliono con questo tipo di realtà, visto che permette la personalizzazione su ampio raggio. A permettere questo e poi anche la presenza del Play Store, il quale offre applicazioni e giochi di ogni genere e ogni giorno. Spesso poi ci sono anche delle offerte clamorose. Per averle tutte, anche da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare, è gratis.

Android solo per oggi offre questi titoli a pagamento completamente gratis sul Play Store di Google

Nella solita lista che vi lasciamo ogni giorno ci sono questa volta 4 titoli a pagamento che Android a deciso di regalare. Vi consigliamo di scaricarli al più presto per non restare a mani vuote.