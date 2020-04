Volantino Trony: offerte e sconti splendidi vincono su Euronics

Smartphone e tantissimi altri prodotti di tecnologia generale sono fortemente scontati nel volantino Trony, il risparmio è notevole per tutti.

Il volantino Trony attivato nel periodo solamente sul sito ufficiale, con validità fissata fino al 17 aprile, riesce a far sognare gli utenti italiani, riuscendo proprio a lanciare una lunghissima serie di prezzi bassi su tanti modelli di interesse comune alla maggior parte di noi.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile solo ed esclusivamente sull’e-commerce dell’azienda, tutti vi possono accedere senza problemi da ogni parte d’Italia, senza muoversi minimamente da casa. Indipendentemente dalla cifra spesa, il cliente potrà godere inoltre della consegna gratuita presso il proprio domicilio, l’ordine non è limitato nemmeno a determinate categorie merceologiche.

Volantino Trony: occasione da non perdere per risparmiare

Diversi sono gli smartphone da non mancare, sopratutto se volete sfruttare il massimo rapporto qualità/prezzo; uno dei più importanti è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, disponibile nella versione con 6GB di RAM e 128GB di ROM), disponibile nel periodo a soli 239 euro.

Salendo leggermente di livello, ed avvicinandosi ad un prodotto molto amato per la sua appartenenza ad una serie diffusissima, eccoci parlare del Samsung Galaxy S10e acquistabile a 439 euro. Non mancano nemmeno soluzioni intermedie, come Galaxy A30s a 199 euro, oppure semplicemente LG Q60 a 149 euro.

Per conoscere da vicino una campagna promozionale molto discussa, nonché per approfittare anche degli altri sconti applicati su categorie merceologiche completamente differenti, aprite le pagine che trovate elencate a questo link ufficiale.