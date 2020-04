Le radiazioni elettromagnetiche possono essere pericolose per l’organismo umano, la correlazione risulta oggi essere probabile, la costante e permanente esposizione può causare malattie (l’ipotesi è remota, ma comunque probabile), per questo Statista ha stilato una lista dei modelli con valore SAR più elevato.

L’acronimo SAR indica il tasso di assorbimento specifico, in parole povere quante radiazioni il nostro organismo assorbe, l’indicatore viene calcolato in watt su chilogrammo. Oggettivamente, più il SAR è elevato, più teoricamente l’utilizzatore finale risulterà essere “a rischio”; per tutelare la popolazione, l’Unione Europea ha sancito un limite massimo al SAR dei dispositivi commercializzati nel nostro paese, obbligando i produttori a non superare i 2W/Kg.

La lista che potete trovare elencata qui sotto permette di capire quali sono i modelli “più pericolosi”, ma va ricordato ad ogni modo che se possedete uno dei dispositivi nelle prime posizioni, non siete più a rischio di coloro che invece possiedono modelli maggiormente virtuosi.

Radiazioni elettromagnetiche: ecco i modelli meno virtuosi in assoluto

In prima posizione troviamo lo Xiaomi Black Shark 2 con addirittura 1.92W/Kg, affiancato da un Sony Xperia XA2 Plus in grado di fermarsi a 1.9W/Kg. Sul terzo gradino del podio si “classifica” lo Xiaomi Mi A1 con il suo 1.75W/Kg, seguito a ruota da OnePlus 5T, Huawei Mate 9, Sony Xperia Tipo Dual, Xiaomi Mi Max 3, OnePlus 6T, HTC U12 Life, Honor 8, Huawei P9 Plus, Motorola Moto Z2 Play, Xiaomi Mi Mix 3 e Huawei GX8 (fermo a 1.44W/Kg).

Come discusso in precedenza, ci teniamo a sottolineare che se possedete uno dei suddetti non siete più a rischio degli altri utenti, seguite ad ogni modo il vademecum che potrebbe salvarvi la vita, indipendentemente da tutto.