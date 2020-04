ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia di ExpertBook B9, il notebook aziendale più leggero al mondo. Il portatile è pensato per i professionisti costantemente in movimento, che necessitano di un prodotto resistente, ma dal design compatto e dal peso leggero. ExpertBook B9, infatti, è stato realizzato con telaio fresato in lega di magnesio e litio, per un profilo dello spessore di 14,9 mm ed un peso inferiore ad un chilo.

ASUS ExpertBook B9, arriva in Italia il notebook professionale più leggero al mondo

Il notebook è dotato di uno schermo da 14 pollici con design NanoEdge privo di cornice, che offre un’esperienza visiva più coinvolgente in uno chassis compatto da 13 pollici. Le alte prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core di decima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM e da una dual-storage con due SSD PCIe 3.0 x4 ultra-veloci da 2 TB. Il tutto è accompagnato da una connettività next-gen con WiFi 6, per un dispositivo che, oltre ad essere leggero e facilmente trasportabile, offre anche delle prestazioni eccellenti ed una connettività veloce.

ASUS ExpertBook B9 è dotato, inoltre, di altoparlanti down-firing, di quattro microfoni che supportano la cancellazione del rumore di fondo, perfetto per partecipare a video-conferenze e vivere un’esperienza audio-voce professionale, una cover per oscurare la telecamera ed una barra luminosa che si attiva quando viene utilizzato il supporto per Microsoft Cortana e Amazon Alexa.

Sono poi disponibili due porte Thunderbolt 3, un’interfaccia Ethernet accessibile attraverso una porta micro-HDMI fisica, una porta USB 3.1 Gen 2 e un jack da 3,5 mm per l’audio. Il notebook è dotato di una batteria a due celle da 33 Wh che garantisce fino a 12 ore di attività. ASUS ExpertBook B9 è disponibile presso i rivenditori specializzati al prezzo consigliato al pubblico di 1.899 euro. Intanto, vi lasciamo alla scheda con le specifiche tecniche del prodotto.