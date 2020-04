Nel calderone delle migliori app di messaggistica istantanea troviamo sicuramente WhatsApp e Telegram con miliardi di utenti al seguito. Negli ultimi tempi il loro ruolo centrale ah reso sempre più marginale l’interesse verso gli SMS.

Pochi continuano ad utilizzare i classici messaggi brevi proprio in virtù della loro scarsa usabilità interattiva. Ma dopo l’integrazione diretta con Signal e la promessa di una versione 2.0 le cose sono nettamente cambiate.

Dopo la scoperta della procedura di attivazione ufficiale sono arrivate le chat Google per gli utenti Android ora in grado di combinare diversi elementi tipici degli ambienti di messaggistica con un’unica grande applicazione. Scopriamo come usare la funzione dopo averla attivata in questo modo.

Modalità per attivazione SMS 2.0 Android contro Whatsapp e Telegram

Non abbiamo bisogno di scaricare ulteriori applicazioni terze. Di per se l’app Messaggi è sufficiente per inviare e condividere ogni genere di contenuto cui siamo abituati. Vale a dire che da questo momento in avanti si potranno ottenere:

foto e video

messaggi audio e vocali (segreteria)

documenti e file di ogni genere

immagini animate e sticker

Tutto come per le applicazioni Android concorrenti ma con il vantaggio di una piattaforma che si stacca dalla dipendenza del 4G e delle reti WiFi. Basta un minimo di segnale per inviare un messaggio all’altro capo del mondo. Per riuscirci occorre seguire la suddetta procedura.

Come attivare la nuova versione dei messaggi Android

Come prima cosa occorre scaricare l’app gratuita chiamata Activity Launcher. Servirà per passare le limitazioni attualmente imposte da Google che limita l’azione delle funzioni soltanto ai terminali aggiornati all’ultima versione di sistema in rollout per Spagna e Francia. Con questo trucco arriva anche per noi.

Fatto questo ci portiamo al menu Impostazioni dell’app Messaggi e cerchiamo la voce SET RCS Flags da cui modificare il parametro ACS Ur inserendo il seguente link: “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com”. Concludiamo scegliendo Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6}) alla voce OTP Patter.

A questo punto chiudiamo e riapriamo l’applicazione per conoscere tutte le nuove funzionalità Google a noi riservate. Gli smartphone che attualmente supportano tale funzione sono relativamente pochi e non è detto che tale procedura possa funzionare universalmente anche per il tuo dispositivo.