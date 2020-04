Fino al prossimo 18 aprile 2020 l’operatore virtuale Optima Mobile ha deciso di lanciare la promozione denominata Giga Per Te Easter Edition, attivabile ora anche da tutti i nuovi clienti.

La promozione in questione aggiunge 20 GB di traffico internet al mese per tre mesi dall’attivazione, senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme i dettagli e soprattutto come attivarla.

Optima Mobile lancia Giga per Te Easter Edition anche per nuovi clienti

Nel dettaglio la promozione Giga Per Te Easter Edition aggiunge 20 GB di traffico internet gratuitamente per 3 mesi dal momento dell’attivazione. L’offerta aggiuntiva si attiva automaticamente ed il cliente riceverà un SMS di conferma. Si tratta della stessa promozione gratuita attivata anche ai suoi già clienti, in linea con l’appello di Solidarietà Digitale per l’emergenza sanitaria in atto di nuovo coronavirus.

Le iniziative solidali in questione sono promosse dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comunemente chiamata AGCOM, che ha richiesto ai principali fornitori di infrastrutture e di servizi di comunicazioni elettroniche, informazioni sulle azioni intraprese volontariamente a sostegno dei clienti, e dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con l’obiettivo di incentivare la permanenza in casa della popolazione, a causa del nuovo Coronavirus.

Vi ricordo che in questo periodo l’operatore permette di attivare l’offerta Optima 50 Special + che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, ovvero 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload al prezzo di 8.90 euro al mese. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.