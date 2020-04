Qualche giorno fa sono state pubblicate online alcune immagini renders di un nuovo tablet dell’azienda cinese Huawei, cioè il Huawei MatePad T. Tuttavia, quest’oggi è stato avvistato online un altro tablet dell’azienda, cioè il prossimo Huawei MatePad. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in un poster ufficiale.

Huawei MatePad in arrivo con supporto alla M-Pen

Il poster in questione è di un negozio cinese e ci rivela sia l’aspetto estetico sia alcune caratteristiche principali di questo nuovo device. Osservando il poster, possiamo notare come anche questo tablet avrà il supporto al pennino di Huawei, cioè la M-Pen. Il display sarà piuttosto esteso (i rumors parlano di una diagonale pari a 10.4 pollici in risoluzione 2K) e non ci saranno né notch né fori. Le cornici attorno al pannello sono poi ben ottimizzate e simmetriche tra loro.

Sul retro del nuovo tablet dell’azienda cinese sarà poi presente una singola fotocamera posteriore accompagnata da un piccolo flashLED. Secondo gli ultimi leaks, questa fotocamera sarà caratterizzata da un sensore fotografico da 8 megapixel. Anche sul fronte dovrebbe esserci una fotocamera per i selfie e per le video chiamate, sempre da 8 megapixel.

Il poster avvistato online ci svela poi altre novità. All’appello saranno presenti una porta di ricarica USB Type C, il processore HiSilicon Kirin 810, una batteria da 7250 mAh e l’ultima versione di Android con l’interfaccia utente EMIUI in versione 10.1 Lite. Il nuovo Huawei MatePad dovrebbe poi essere disponibili in due colorazioni (White e Gray) in diverse versioni e tagli di memoria (versione Wi-Fi e LTE con 4/64 GB o 4/128 GB).