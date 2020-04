La quarantena ci tiene in ostaggio da un po’. Si sa che in questo momento è importante dare priorità alla prudenza, piuttosto che rischiare di uscire e mettere in pericolo noi stessi o gli altri. A questo proposito, anziché perdersi d’animo e rimanere in casa deprimersi, molti potrebbero avere il desiderio di scaricare un po’ di energie, ad esempio con il fitness. A questo proposito esistono una serie di app molto carine e scaricabili gratuitamente dal Google Play Store che potrebbero essere molto utili per raggiungere l’obiettivo senza necessità di uscire.

Allenamento fitness in casa, ecco quali sono le app migliori

Una delle app più utilizzate e recensite meglio dello store si chiama Fitify. Come molte app di questo tipo, contiene una versione gratuita e una versione Pro a pagamento. L’allenamento base gratis dura 5 settimane e prevede esercizi quotidiani che vengono personalizzati in base al sesso all’altezza all’età e alle caratteristiche più importanti della vostra persona.

Un’alternativa all’app appena citata, potrebbero essere i gruppi di applicazioni creati da Leap Fitness Group. Si tratta di applicazioni separate, specifiche per le esigenze di chi le scarica. Il minimo comune denominatore è l’allenamento di 30 giorni con esercizi quotidiani in serie. Ne esistono per uomo e donna, ma anche per parti del corpo specifiche. Tra queste, esiste anche quella per perdere peso e quella per i muscoli. La media delle recensioni di tutte queste app e di 4,8 stelle su 5.

Se siete ancora curiosi di conoscere qualche altra app, potreste provare Adidas Training by Runtastic punto anche questa possiede la personalizzazione degli esercizi. spero vi siano utili!