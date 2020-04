In questo periodo di restrizioni domiciliari imposte dal Governo, i tempi di permanenza online sono pressoché raddoppiati. I Social Network spopolano così come la famosa App di messaggistica istantanea WhatsApp. Per i motivi appena descritti, si sono riversati online anche utenti poco esperti e non molto avvezzi ad internet.

Lo sanno bene i male intenzionati di turno in cerca di frodi online, tanto che il mese di Marzo e questi inizi di Aprile hanno visto lievitare i tentativi di phishing; circa 1600 nuove truffe distribuite tra pagine internet, mail e messaggi. Quello di cui vi parliamo in questo articolo riguarda proprio WhatsApp ma non è la solita catena di Sant’Antonio fastidiosa ma senza rischi, con la nuova truffa di Pasqua i rischi ci sono eccome.

Ferrero ha indetto un concorso in cui regala uova di Pasqua, è assolutamente falso

La truffa messa in piedi per Pasqua, come dicevamo, non è la solita catena ma si spinge oltre. Arriva un messaggio, molto spesso dai propri contatti, in cui si inneggia ad un concorso con sondaggio indetto dalla famosissima Ferrero che recita pressapoco così “ per questa Pasqua in casa regaleremo ai primi 1000 utenti un uovo Gran Ferrero, clicca per partecipare al sondaggio”. Se si clicca si finisce su una pagina davvero ben fatta, sembra la pagina ufficiale Ferrero con tanto di contatore che segna quanti utenti stanno già ricevendo le uova in omaggio. Proseguendo nell’inserimento dei dati si arriva ad una incomprensibile richiesta di dati della carta di credito. A questo punto, chi è cascato nel tranello, si vedrà svuotare il plafond della carta, bancaria o prepagata che sia.

Siamo sicuri che gli internauti più esperti mai potrebbero cadere in una truffa del genere ma, come spiegato in precedenza, in questo periodo online troviamo anche utenti poco esperti e alle prime armi. Il consiglio è sempre quello di diffidare da messaggi del genere. Ferrero e tutti gli altri famosi Brand usati per questo tipo di truffe mai e poi mai organizzerebbero un concorso su WhatsApp e, nella maniera più assoluta, chiederebbero mai i dati della carta di credito. Fate attenzione quindi, in questo periodo così difficile cercate, almeno, di non rovinarvi la Pasqua.