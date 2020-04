ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, anche ad aprile rivolge delle straordinarie offerte a tutti i suoi nuovi e già clienti, che tramite queste hanno la possibilità di usufruire di contenuti eccezionali, servizi extra e tantissimi vantaggi. Il low cost, pur dedicando incredibili offerte a tutti i clienti, avvantaggia in particolar modo i clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad o da uno dei vari operatori virtuali scelti, come: Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. I clienti in questione, infatti, hanno la possibilità di attivare la promozione più economica e dai contenuti migliori, ovvero: l’offerta ho Mobile da 5.99 euro.

Offerta ho Mobile 5.99: cosa possono ottenere i clienti Iliad e MVNO!

L’offerta ho Mobile da 5.99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

I clienti Iliad e MVNO possono acquistare la nuova SIM e richiedere il trasferimento del numero recandosi in uno dei punti vendita del low cost; oppure, possono procedere con l’acquisto tramite il sito ufficiale ho Mobile. In entrambi i casi è previsto un costo iniziale di soli 6,99 euro, di cui: 0,99 euro per la nuova SIM e 6,00 euro per la prima ricarica.

La promozione include nel prezzo tutti i servizi utili, e quindi: l’sms ho. chiamato, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e la navigazione hotspot. In più, è possibile utilizzare il numero 42121 per conoscere il credito residuo e scaricare l’app gratuita ho Mobile per monitorare lo stato della promozione.