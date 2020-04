ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, continua a proporre l’attivazione di promozioni low cost che includono nel prezzo quantità eccezionali di traffico dati e tantissimi servizi extra. Il gestore attualmente permette di richiedere quattro promozioni, che possono essere attivate soltanto in base al gestore da cui si effettua il trasferimento del numero. I clienti provenienti da Iliad e MVNO, ad esempio, possono richiedere: l’offerta ho. 4.99€ e l’offerta ho. 5.99€.

ho Mobile: ecco le offerte rivolte ai clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero!

I clienti Iliad e MVNO che procedono con il trasferimento del numero a ho Mobile hanno la possibilità di richiedere una delle seguenti tariffe:

, che permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. l’offerta ho. 5.99€, che permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

Le due offerte possono essere attivate tramite il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la nuova SIM senza dover sostenere costi di spedizione, tramite corriere; o di ritirarla in una delle edicole convenzionate, saldando in sede la spesa prevista per l’attivazione. I clienti, inoltre, possono decidere di effettuare l’acquisto direttamente in uno dei punti vendita ho Mobile.

Ogni mese i clienti possono usufruire gratuitamente di tantissimi servizi extra, e quindi: del servizio di navigazione hotspot, del servizio di avviso e trasferimento di chiamata. Contattando il numero 42121, inoltre, possono conoscere gratuitamente lo stato del credito residuo.