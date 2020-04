Android: 9 app a pagamento sono ora gratis, il Play Store impazzisce

Con un sistema operativo come Android, Gli utenti non possono fare altro che essere felici viste le grandi possibilità offerte. Il robottino verde è celebre per la sua versatilità, soprattutto da qualche anno a questa parte quando ha cominciato ad accogliere ben volentieri anche gli utenti della concorrenza. In realtà tale predisposizione è sempre stata impossessò di Google, ma erano gli altri utenti a fidarsi poco di Android.

Inizialmente qualcuno aveva parlato male di questo sistema operativo, definendolo instabile e meno completo rispetto ad esempio ad iOS di Apple. Ora come ora però chi vuole che il proprio smartphone possa cambiare da un momento all’altro e senza troppi patemi d’animo, sceglie proprio Android. Infatti la piattaforma mobile più utilizzata al mondo e proprio questa con oltre 2,5 miliardi di persone, e in questo caso i numeri risultano davvero indicativi. Android inoltre può contare sul Play Store, spazio dedicato a migliaia e migliaia di contenuti tra app, giochi e molto altro. Proprio questa settimana poi ci sono in offerta diversi contenuti a pagamento che diventano totalmente gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon con tanti codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono 9 titoli a pagamento totalmente gratis

In questa lista che trovate in basso potete scorgere i titoli che solo per oggi Android offre gratuitamente sul suo Play Store. Fate presto a scaricarli tutti.