Come abbiamo visto nel corso di queste settimane, le grandi aziende presenti nel nostro paese stanno offrendo numerose iniziative di solidarietà digitale verso tutti i cittadini italiani, dopo il dilagare dell’emergenza Coronavirus. Nel novero delle grandi compagnie, risulta esserci in prima linea il nome di TIM.

TIM, la velocità di rete per la Fibra Ottica è aumentata in molti Comuni

Sfruttando anche il suo sito TIMparty, i clienti di TIM possono beneficiare di una vantaggiosa promozione in questi giorni in cui tutti sono chiamati a restare a casa. Sul portale dedicato agli abbonati è possibile riscattare una promozione che prevede Giga senza limiti per la connessione internet. Questa particolare promozione mette in standby le soglie della ricaricabile per trenta giorni dal momento dell’attivazione.

Oltre alla telefonia mobile, TIM pensa anche a tutti gli utenti di telefonia fissa. In queste ultimi giorni, i tecnici dell’operatore hanno lavorato a fondo per offrire ad alcuni clienti un importante beneficio. In molti Comuni della nazione in cui vi era velocità per la Fibra Ottica pari a 100 Mbps vi è stato un upgrade nelle soglie di connessione che ora toccano i 200 Mbps.

TIM ha scelto di potenziare la sua tecnologia Fibra Ottica specie in quei luoghi ancora poco coperti con le reti internet di nuova generazione. Considerato che molte persone in questi giorni sono impegnate con smart working e didattica online, la scelta dell’operatore è strategica. Con reti internet più veloci, i cittadini potranno a meglio ottemperare i loro impegni quotidiani in attesa di un ritorno alla normalità.