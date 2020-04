Se siete in possesso di uno smartphone/tablet marchiato Huawei e Honor, sicuramente starete attendendo con ansia l’approssimarsi di uno degli aggiornamenti più attesi di sempre, quello dell’interfaccia grafica proprietaria, o meglio riferito all’EMUI 10 e EMUI 11.

La lista che andremo ad elencarvi va considerata come provvisoria, ma allo stesso tempo ufficiale, ciò sta a significare che i dispositivi elencate sicuramente riceveranno l’update, ma non è dato moto di sapere quando effettivamente gli utenti lo potranno installare fisicamente sugli stessi (verrà rilasciato over-the-air, i primi a riceverlo saranno ovviamente i modelli no brand). E’ provvisoria, inoltre, perché non escludiamo che in un futuro non troppo remoto, l’azienda decida di aggiungere altri smartphone all’elenco.

Smartphone Huawei e Honor: in arrivo l’aggiornamento EMUI 10 e EMUI 11

La prima versione ad essere distribuita sarà ovviamente la EMUI 10.1, in arrivo su questi modelli:

P30: tutte le versioni P30, P30 Pro e P30 Lite.

Mate: in arrivo su Mate 20 (Lite, Pro e base), Mate 10 (solo Pro e base), nonché su tutte le Porsche Design.

: in arrivo su Mate 20 (Lite, Pro e base), Mate 10 (solo Pro e base), nonché su tutte le Porsche Design. P20: solo le versioni base e Pro.

P Smart: in arrivo P Smart 2019, P Smart+ 2019 e P Smart Z.

Nova: in arrivo su 4e, 4, 5i, 5 pro, 5T e 5.

Huawei Y: in arrivo su Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019 e Y5 2019.

, Y7 Pro 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019 e Y5 2019. Honor: 20, 20 Pro e 20 Lite, View 10 e View 20, 9X e 9X Pro, Play, Note 10, 8X, 8A, 8C, Magic 2 e Honor 10 (nelle versioni base, GT, Lite e Youth edition).

L’attesissima EMUI 11 arriverà invece su: