L’operatore Tim ha deciso di continuare a proporre, anche nell’attuale mese di aprile 2020 le offerte speciali attivabili in alcuni rivenditori aderenti da alcuni utenti. Più precisamente, possono attivarla solamente gli utenti che provengono da specifici operatori.

Con queste offerte si possono arrivare ad ottenere fino a 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a partire da soli 5.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim continua a proporre offerte con 70 GB a partire da 5.99 euro al mese

Dallo scorso 30 marzo 2020 è cambiata la lista delle offerte di tipo operator attack presenti in alcuni rivenditori aderenti con l’introduzione della nuova offerta Steel Pro, attivabile sulle SIM Limited Edition. I rivenditori che possiedono le SIM Limited Edition dedicate, propongono, fino a nuova comunicazione, le offerte Steel Pro, Supreme Now, Supreme New con opzione Star 20 GB e Tim Online.

La Steel Pro comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, a 7.99 euro al mese. L’offerta è disponibile per gli utenti che provengono da CoopVoce, Fastweb Mobile, DigiMobile e Welcome Italia. La Supreme New comprende lo stesso bundle della precedente a 5.99 euro al mese ma è attivabile dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali non sotto rete Tim.

Tim Online prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 3 GB di traffico internet in 4G a 14.99 euro al mese. Questa offerta è disponibile dagli utenti che provengono da WindTre. Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore o maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.