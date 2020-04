Da diverso tempo ormai in rete si discute del mercato sommerso delle SIM top number, ovvero numeri di telefono molto particolari, se non unici nel loro genere, fortemente desiderati da collezionisti pronti a spendere cifre folli per il loro acquisto, nonché per l’aggiunta alla collezione.

Tutto ha avuto origine con un servizio del programma televisivo “Le Iene”, nel filmato si evince chiaramente un mercato legale che nessuno si sarebbe mai effettivamente aspettato di vedere. Per cavalcare l’onda del momento, e sopratutto per fare del bene al prossimo, gli operatori telefonici del nostro paese hanno indetto un’asta in cui hanno venduto alcune SIM top number, con l’obiettivo di devolvere il ricavato all’Istituto Nazionale contro i Tumori. Di seguito trovate l’esito del progetto.

SIM top number: ecco i risultati dell’asta degli operatori

393 XY9XXY9 – di proprietà di 3 Italia – ha fruttato 343 euro .

– di proprietà di 3 Italia – ha fruttato . 320 XYZYZYZ – di proprietà di Wind – ha fruttato 856 euro .

– di proprietà di Wind – ha fruttato . 342 XXXXXYY – di proprietà di Vodafone – ha fruttato 1’920 euro .

– di proprietà di Vodafone – ha fruttato . 339 YYXXXXX – di proprietà di TIM – ha fruttato 2’210 euro .

– di proprietà di TIM – ha fruttato . 33Y XXXXXXX – di proprietà di TIM – ha fruttato 8’600 euro.

Oltre 600 persone hanno partecipato all’asta su eBay, fa sicuramente sempre piacere assistere ad una così forte risposta del pubblico, sopratutto nel momento in cui l’obiettivo è la beneficenza a favore del prossimo. Se possedete un numero molto strano, sappiate che potreste avere tra le mani una piccola fortuna, nel caso in cui non lo voleste più utilizzare, potreste decidere di metterlo in vendita su eBay, poi basterà un piccolo cambio di intestazione ed il gioco è fatto, semplice no?