Iliad: oltre alla promo da 50 giga ecco 2 offerte che partono da 4 euro

Come tutti gli altri gestori anche Iliad è riuscito a ritagliarsi la sua cerchia di pubblico, il quale risulta abbastanza soddisfatto delle offerte ottenute. Infatti come dimostra la pubblicità, oltre il 98% delle persone risulta pienamente felice della sua esperienza con questo gestore. Tutti credevano che non potesse fare più di tanto, ma Iliad fin dal primo momento ha imposto le sue regole con le sue offerte migliori che ancora oggi durano.

Un esempio potrebbe essere sicuramente la grande promo da 50 giga che tutti conoscono grazie alle tante pubblicità. Ovviamente però il gestore ha preso le giuste contromisure per provare a difendersi, visto che la concorrenza ha avviato nuove campagne promozionali. L’obiettivo è quindi quello di prendere qualche utente in più prima che TIM e Vodafone ad esempio possono pensare di rubargliene qualcuno.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare anche altre due offerte molto interessanti: si parte da 4,99 € al mese

Iliad continua per la sua strada, e dopo due anni di esercizio in Italia il suo posto in classifica è il quarto. Si tratta di un grandissimo risultato, soprattutto visto il numero di utenti che ormai supera i 5,5 milioni. Le sue offerte restano le predilette del pubblico che è in cerca di un nuovo gestore, ma ora bisogna difendersi. Proprio per questo Iliad ha ricordato a tutti che sul sito ufficiale ci sono altre due promozioni da sottoscrivere.

La prima è la Giga 40 e la seconda è la Solo Voce. Entrambe le offerte in questione hanno minuti ed SMS senza limiti, mentre la prima anche 40 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 4,99 € al mese.