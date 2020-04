Avere una connessione in fibra ottica sembra all’ordine del giorno, ma in realtà così non è: sono ancora diverse le zone d’Italia che non presentano tale tecnologia e che costringono, di conseguenza, gli utenti ad altre tipologie di connessione. Sebbene le care e vecchie ADSL esistano ancora, non sempre queste rappresentano una risposta ideale alle proprie esigenze, soprattutto se nessuna di quelle pubblicizzate riesce a garantire un servizio conforme a quanto promesso. A tal proposito, dunque, giungono quelle offerte di TIM, WINDTRE e Vodafone che fungono da saponetta grazie all’ausilio dei cosiddetti modem portatili.

Fibra ottica inesistente: ecco le migliori offerte TIM, WINDTRE, Vodafone da scegliere al posto dell’ADSL

Convertire una SIM dati in una connessione WiFi per più dispositivi è possibile grazie all’ausilio di alcuni modem dedicati proprio a questo scopo. Tutti gli operatori nazionali, all’interno dei loro cataloghi, comprendono infatti una serie di offerte mirate a tal fine.

Analizzando per primo il catalogo di WINDTRE possiamo vedere come il nuovo operatore consigli a tutti i suoi consumatori l’offerta Cube Large che garantisce 100 GB di internet in 4G ad un costo mensile di 12,99 euro con incluso il router portatile WebCube 4G+.

Passando a Vodafone, invece, l’offerta più allettante è rappresentata da Total Giga Digital che offre 30 GB al mese in 4G e al costo di 10 euro mensili. Incluso vi è il router portatile Mobile WiFi che garantisce la connessione contemporanea di 10 dispositivi.

Infine, TIM offre ai suoi clienti la possibilità di scegliere tra due offerte abbinabili con il modem, il quale prezzo ammonta a 29,90 euro se acquistato in combo. In particolare le offerte sono: