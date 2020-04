A dare spazio alla creatività in questa situazione pesante (in cui tutti sentono lo stress che nasce dalla quarantena forzata) vi è la nuova tecnologia audio. Grazie alla musica 8D possiamo correre su una spiaggia mentre i granelli di sabbia ci sfiorano il viso e il tramonto ci scalda l’anima. Possiamo riposare su un prato fresco e respirare aria profumata di petali appena nati. Insomma, questa ultima creazione musicale è in grado di farci sentire all’aperto nonostante siamo chiusi da settimane tra quattro pareti.

Il fenomeno del momento è apparso dal nulla su Whatsapp, come una catena di Sant’Antonio, e ha fatto il giro del mondo (o quasi). La canzone in questione è Hallelujah nella versione in 8D della band Pentatonix e ci scaturisce una sensazione di diverse direzioni e di movimento nello spazio.

Musica 8D: di cosa si tratta e come ascoltarla nel miglior modo

Le canzoni 8D nascono da più tecniche di mixaggio realizzate nei canali di registrazione originali, donando un aspetto tridimensionale. Mentre ascoltiamo un audio così sviluppato, riusciamo addirittura a sentirne l’eco, come se fossimo in un concerto.

È possibile trovare musica 8D su YouTube, ma anche su altri canali audio in streaming, come SoundCloud. Inoltre si può trovare il canale 8D Tunes su YouTube, il quale ne è caratteristico e unisce in un unico gruppo, brani di vari artisti provenienti da tutto il mondo. L’8D ha raggiunto una vasta serie di produzioni fino ad arrivare a mostri sacri come Bohemian Rhapsody dei Queen.

In generale, per provare questa esperienza sono fondamentali le cuffie in quanto danno un migliore senso dell’orientamento e un ascolto da ambo le parti.

Insomma, basta poco per uscire dalla normalità dei giorni!