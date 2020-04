Gli utenti possono avere varie opportunità iscrivendosi a WhatsApp, applicazione ormai poliedrica in merito alle telecomunicazioni. Non si tratta ormai più solo di messaggistica istantanea, visto che la piattaforma è cresciuta esponenzialmente negli anni.

Al suo interno sono arrivate tante nuove possibilità, come ad esempio le chiamate o le videochiamate tramite rete internet. Anche le feature sono aumentate fino ad offrire agli utenti soluzioni inedite su qualsiasi altra app della concorrenza. Ora come ora però la funzione più discussa e inusuale che ha lanciato WhatsApp, risulta quella che arrivò due anni fa. Si tratta della cancellazione dei messaggi anche dopo il loro avvenuto invio. E’ da precisare: il pubblico ama questa funzione, la quale però talvolta può trasformarsi in una vera e propria arma a doppio taglio.

WhatsApp: se trovate dei messaggi cancellati in chat, avete l’opportunità di recuperarli gratis

Sarà capitato anche a voi: arriva un messaggio, lo ignorate per poi leggerlo dopo qualche minuto ed ecco che lo trovate cancellato. “Questo messaggio è stato eliminato”. Questa la voce che comparirà al posto del testo ricevuto. A quale punto ecco che la curiosità vi assalirà, ma ormai il gioco sarà fatto.

WhatsApp chiaramente non offre mezzi di recupero in questi casi, ma WAMR sì. Questa è un’app di terze parti che gli utenti hanno scoperto qualche mese fa, la quale è in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito. Basta scaricarla e tenerla attiva in background; questa registrerà tutte le notifiche in arrivo, contenuti compresi. In questo modo non esisteranno più segreti per voi.