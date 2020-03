Comet non ha limiti e vuole cercare in tutti i modi di superare l’estenuante concorrenza delle varie Unieuro e MediaWorld, ecco quindi arrivare una campagna promozionale in grado di nascondere al proprio interno una miriade di sconti e di prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il volantino che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere attivo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale aziendale, al momento gli utenti non potranno effettuare acquisti nei punti vendita data la chiusura a causa della quarantena. Indipendentemente da ciò che acquisterete, ad ogni modo, potrete usufruire della spedizione gratuita presso il vostro domicilio.

Scoprite con noi i codici sconto Amazon e le migliori offerte in circolazione, correndo ad ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram.

Volantino Comet: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Coloro che sceglieranno di acquistare, inoltre, potranno anche usufruire della promozione che prevede la possibilità di richiedere il Tasso Zero in 10 mesi, con suddivisione del pagamento in rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario (le limitazioni le trovate sul volantino Comet).

Gli smartphone in promozione restano comunque tantissimi, a partire dai vari iPhone 11, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, P40 Lite, P Smart Z, P Smart+ 2019, P30, P30 Lite, Y7 2019, Motorola E6 Plus, Motorola E6 Play, Motorola One Macro, One Zoom, Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8T, Redmi Note 7, Oppo Reno 2, Oppo Reno 2Z, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020 e altri ancora.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Comet citato nel nostro articolo non dovete fare altro che aprire le pagine indicate qui sotto, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo online fino al 15 aprile.