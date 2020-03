Il nuovo volantino Esselunga reso disponibile in questo periodo, e fruibile fino all’11 aprile 2020 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, include alcune delle migliori offerte in circolazione, almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone e della tecnologia in generale.

Dopo averci convinti e coinvolti con una delle migliori offerte tech di sempre, il volantino Esselunga sfodera l’asso dalla manica con il lancio di una campagna promozionale davvero unico nel suo genere, gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra tantissimi modelli di smartphone in uno Speciale Multimediale ricchissimo di occasioni e di prezzi bassissimi.

Correte ad ISCRIVERVI al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid per ricevere i migliori codici sconto Amazon e scoprire le offerte più incredibili della giornata.

Volantino Esselunga: questi sono i prezzi da cogliere al volo

I dispositivi tra cui scegliere sono innumerevoli, coloro che acquisteranno un prodotto tra quelli contrassegnati, lo ricordiamo, potranno anche ricevere gli auricolari wireless SBS aggiungendo solamente 1 euro (il costo commerciale invece si aggira attorno ai 39,90 euro).

Le offerte ad ogni modo passano per Apple iPhone 7 a 348 euro, Apple iPhone Xr a 638 euro, Samsung A50 a 248 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 298 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 168 euro, Huawei P Smart 2019 a 148 euro, Samsung A10 a 128 euro o LG K30 a 98 euro.

Naturalmente il volantino Esselunga integra anche altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire ed appartenenti a categorie merceologiche differenti. Per conoscere da vicino la campagna promozionale in ogni sua parte, non vi resta ora che aprire le pagine che potete trovare qui sotto.