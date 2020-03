Nel corso dell’evento live streaming conclusosi appena qualche ora fa, Realme ha lanciato Realme 6i, uno smartphone dal design accattivante, prestazioni sorprendenti, ma dal prezzo accessibile.

Realme 6i è dotato di uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e bordi ridotti, così da ottenere un rapporto schermo-scocca dell’89,9% ed offrire un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Lo smartphone è alimentato dal SoC MediaTek Helio G80, il cui processore octa-core con una frequenza principale fino a 2,0 GHz, insieme alla GPU Mali G52 1000MHz, garantiscono delle prestazioni eccellenti, anche durante le sessioni di gioco, offrendo una buona qualità grafica ed un frame rate molto più stabile. Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Realme 6i: comparto fotografico, batteria e prezzi

Anche il comparto fotografico è stato studiato per offrire dei risultati sorprendenti, grazie alle diverse funzionalità supportate e alla qualità delle componenti hardware. Realme 6i, infatti, è dotato di una quad-camera esterna, che si compone di un sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP (119°), un obiettivo per le foto ritratto da 2 MP ed un obiettivo ultra-macro da 2 MP (4 cm). Inoltre, la fotocamera principale supporta anche la stabilizzazione video UIS, per realizzare video stabilizzati e senza tremolii anche quando chi riprende è in movimento.

Per quanto riguarda l’autonomia, Realme 6i è dotato di una grande batteria da 5.000 mAh che garantisce molte ore di utilizzo. La batteria supporta anche la ricarica rapida da 18 W, per una ricarica completa in poco tempo. Lo smartphone, poi, può supportare fino a due schede SIM ed una scheda microSD, è dotato di chip NFC e supporta il “reverse charging”, per cui può essere utilizzato per caricare altri dispositivi come se fosse una power bank.

Realme 6i sarà in vendita su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda nelle colorazioni Verde Tè e Bianco Latte, al prezzo di 199,90 euro. Ne approfittiamo per ricordavi che Realme ha presentato anche Realme 6. Vi lasciamo all’articolo dedicato.