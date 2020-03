Negli ultimi anni, i cyber-criminali hanno assalito tantissimi utenti attaccandoli giornalmente tramite tentativi di frode online sempre nuovi, diffusi principalmente via email ed SMS. Il phishing ha costituito, e continua a costituire, la tecnica più utilizzata dai malfattori per la grande capacità di ingannare psicologicamente le vittime. Ancora oggi, i tentativi di phishing sono in aumento e mettono a rischio soprattutto i titolari di conti correnti, carte di credito e carte prepagate. Dunque, è sempre importante ricordare quali sono gli accorgimenti da tenere a mente per riconoscere le truffe online e difendersi.

Phishing: truffe in aumento, arrivano tramite email ed SMS e riportano false comunicazioni!

I tentativi di phishing continuano ad essere in aumento. A essere coinvolti sono indistintamente tutti gli utenti, i quali rischiano di essere ingannati per via delle false comunicazioni create dai malfattori per compiere le varie truffe.

E’ molto importante, infatti, verificare la provenienza e l‘affidabilità di qualunque messaggio ricevuto e non affidarsi a qualsiasi comunicazione; e quindi, non seguire passaggi suggeriti da terze parti sospette.

Qualunque tentativo di phishing, appunto, presenta l’invito a seguire alcune indicazioni, tra le quali cliccare su link e file allegati per inserire informazioni sensibili, che nella maggior parte dei casi offrono l’accesso al conto online. E’ fondamentale stare alla larga da qualunque email ed SMS contenente una tale richiesta, e quindi ignorare i link e i file forniti dai malfattori. Questi ultimi si nascondono sempre dietro il nome di aziende e istituti bancari, ma nonostante ciò è necessario non lasciarsi intimorire e verificare che quanto comunicato sia attendibile consultando autonomamente l’ente da cui apparentemente proviene il messaggio.