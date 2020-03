Cubot è presente nel mercato degli smartphone dal 2012, offrendo agli utenti diverse alternative. King Kong CS, per esempio, gode di tutte le funzionalità di base di uno smartphone ed è dotato di qualche chicca in più: con una certificazione IP68, questo dispositivo è impermeabile, resiste alla polvere agli urti. E adesso, lo smartphone è in offerta su AliExpress ad un prezzo di circa 77,20 euro. Quindi, nel caso in cui non avessi già acquistato alcun rugged Phone prima, ecco cinque motivi per cui dovresti scegliere un King Kong CS.

1. Android 10

King Kong CS viene fornito con Android 10 (Go Edition), per cui sarai in grado di goderti le nuove funzioni dell’ultimo sistema operativo per dispositivi mobile di Google. Per esempio:

Live Caption aggiunge dei sottotitoli automatici a video, podcast e messaggi audio in lingua straniera, anche a quelli che tu registri.

aggiunge dei sottotitoli automatici a video, podcast e messaggi audio in lingua straniera, anche a quelli che tu registri. Con l’ amplificatore del suono , puoi vivere una migliore esperienza audio, filtrare il rumore di fondo e stabilire alcune impostazioni per adattare il suono alle tue esigenze ed ai tuoi gusti.

, puoi vivere una migliore esperienza audio, filtrare il rumore di fondo e stabilire alcune impostazioni per adattare il suono alle tue esigenze ed ai tuoi gusti. Il tema scuro permette al tuo smartphone di durare più a lungo e garantisce una migliore leggibilità durante le ore di utilizzo notturno. Inoltre, cambia anche l’aspetto delle tue app Google, come Calendario e Foto.

2. Batteria

Cubot King Kong CS è dotato di una grande batteria da 4.400 mAh, che garantisce una buona autonomia. Anche con lunghe sessioni di gaming, lo smartphone durerà un’intera giornata.

3. Funzionalità per un rugged Phone

Sia la resistenza all’acqua IP68, la resistenza alla polvere che la resistenza agli urti MIL-STD-810G lo rendono durevole nel tempo, come del resto un rugged Phone dovrebbe essere. Grazie a diversi tipi di sensori combinati, come il sensore G ed il sensore magnetico, Cubot King Kong CS può fungere come valida guida durante un tour di avventura.

4. Card supportate

Lo smartphone supporta fino a due schede Micro SIM ed una scheda TF, per espandere la memoria fino a 128 GB. Per un perfetto equilibrio tra dati di lavoro e file personali. Grazie a ciò, avrai tutta la memoria che ti occorre per immagazzinare le foto ed i video delle tue avventure e delle tue vacanze.

5. Prezzo competitivo

Ciò che maggiormente preoccupa gli utenti è di acquistare unn prodotto ad un prezzo ragionevole, il giusto per le funzionalità che offre. Meno di 85 euro per uno smartphone del genere, in grado di coniugare funzionalità standard e quelle tipiche di un rugged Phone, sembra più che ragionevole. Inoltre, per i prossimi cinque giorni, sarà possibile acquistare un Cubot King Kong CS all’incredibile prezzo di 63 euro! Cosa aspetti? Non lasciarti scappare questa grande opportunità, acquista il tuo smartphone ora!