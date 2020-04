OnePlus ha appena annunciato che l’evento di lancio della sua nuova serie di smartphone top di gamma, OnePlus Serie 8, si terrà il prossimo 14 Aprile, tenendo, per l’occasione, una presentazione che sarà trasmessa online in live stream. L’evento avrà inizio alle ore 17 CEST, e sarà possibile assistere in diretta alla presentazione di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro direttamente sul sito ufficiale di OnePlus e su YouTube.

“Con la serie OnePlus 8, siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di smartphone più potente e più bella di sempre, che combina le funzionalità della rete 5G, un display ad alto refresh rate appositamente progettato e una potente configurazione delle prestazioni. La serie OnePlus 8 porta un’experience davvero burdenless a tutti i nostri utenti, che dal brand non si aspettano altro che i migliori smartphone top di gamma”, ha commentato Pete Lau, Founder and CEO of OnePlus. “Anche il più piccolo dettaglio è importante per noi. OnePlus si impegna continuamente per offrire la migliore user experience possibile attraverso i nostri dispositivi top di gamma” termina Lau.

La nuova serie di smartphone a marchio OnePlus supporterà la connettività 5G e sarà dotata di uno schermo all’avanguardia pensato per offrire prestazioni più veloci mai viste prima. OnePlus 8, infatti, sfoggerà un incredibile schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, promuovendo un nuovo livello di esperienza utente più fluida e coinvolgente. Per altre informazioni, non ci resta che attendere il giorno dell’evento. Per il momento, però, a deliziare l’attesa ci pensano alcuni rendering che mostrano il presunto aspetto di OnePlus Series 8 e ne svelano alcune delle sue caratteristiche principali.