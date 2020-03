Carrefour sembra essere davvero in grandissimo spolvero con un volantino che ha quasi dell’incredibile, gli utenti hanno ancora l’opportunità di mettere le mani su uno smartphone a soli 9,90 euro.

Sebbene la campagna promozionale scadesse ieri, sono giunte segnalazioni di disponibilità nei punti vendita in Italia sempre dello stesso prodotto, senza variazioni al prezzo finale di vendita. L’acquisto, come è lecito immaginarsi, è effettuabile solo ed esclusivamente in negozio, ma ricordiamo essere comunque attiva la garanzia legale della durata di 24 mesi (da esercitare sempre nella stessa location).

Carrefour: le offerte del volantino sono ancora attive

Lo smartphone incluso all’interno del volantino Carrefour resta essere un modello di fascia bassissima, in linea con quelli che sono i dispositivi di un tempo, quindi senza la possibilità di installare applicazioni o sistema operativo Android.

Questi presenta un display a colori retroilluminato non touchscreen, con una fotocamera posteriore VGA ed annesso flash LED, una batteria in grado di garantire una carica di varie giornate di utilizzo, nonché garantendo comunque la possibilità di inserire ben due SIM.

L’acquisto a soli 9,90 euro lo possiamo consigliare sopratutto agli utenti che stanno cercando uno smartphone per una persona anziana, o comunque per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo per effettuare chiamate o solamente inviare SMS (niente di più).

Per maggiori informazioni in merito consigliamo di recarsi il prima possibile nel punto vendita, ricordate comunque che le scorte potrebbero essere davvero pochissime.