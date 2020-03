Nuove truffe online si sono presentate ai danni dei titolari di alcuni conti correnti, i quali a causa delle ultime email phishing rischiano di perdere non solo la maggior parte dei dati sensibili, ma anche tutto il denaro presente sul conto. I tentativi di frode recentemente segnalati sono stati rivolti in particolar modo ai clienti Monte dei Paschi di Siena e Banca Intesa Sanpaolo.

Phishing: nuove truffe online prosciugano i risparmi degli utenti!

I tentativi di phishing rivolti ai titolari di carte di credito e conti correnti fino ad ora segnalati sono davvero numerosi; tutti intenzionati a carpire informazioni sensibili ed estorcere denaro utilizzando email ed SMS che riportano comunicazioni false e pericolose. I cyber-criminali, soprattutto negli ultimi mesi, hanno trovato innumerevoli espedienti al fine di persuadere le potenziali vittime, sfruttando addirittura l’attuale contesto in cui tutti noi ci ritroviamo tristemente coinvolti.

Delle email phishing recentemente presentatesi ai clienti Banca Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, appunto, hanno tentato di portare a termine la truffa giustificando la richiesta dei dati di accesso al conto online riportando l’invito a leggere un’importante comunicazione relativa allo stato di emergenza sanitaria.

Anche in questo caso, i criminali tentato di spedire gli utenti in un’apposita pagina fraudolenta capace di trafugare le informazioni inserite; e quindi, consentire ai malintenzionati di accedere ai risparmi presenti sul conto.

Si consiglia, dunque, di verificare l’affidabilità di tutte le comunicazioni ricevute contattando autonomamente gli enti il cui nome appare illecitamente nei messaggi di questo tipo. Si raccomanda, poi, di non cliccare per alcun motivo sui link forniti da terze parti e di non inserire dati sensibili in pagine sospette.