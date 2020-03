Per svariati anni, ormai, i servizi di messaggistica istantanea Whatsapp e Telegram hanno letteralmente dominato il settore, attestandosi in tutto il mondo nella top ten delle applicazioni di messaggistica. Come ben sappiamo, infatti, questi due servizi sono utilizzati da milioni di persone in tutto il globo per tenersi costantemente in contatto con amici e familiari. Ovviamente negli ultimi anni Whatsapp e Telegram hanno dato filo da torcere a Facebook che, con il suo servizio Messenger, ha letteralmente perso una grande fetta di utenti. Stando a quanto riscontrato, però, nelle ultime settimane è emerso un nuovo servizio che potrebbe ribaltare l’attuale situazione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Signal: la nuova app di messaggistica approvata dall’Unione Europea

Il servizio di cui parlavamo precedentemente è quindi Signal, un’app nata nell’ormai lontano 2013 ma che, nel corso degli ultimi anni, è sempre stato eclissato da Whatsapp e Telegram che, come ben sappiamo, dominano ormai da tempo il settore della messaggistica istantanea. A quanto pare, però, negli ultimi mesi Signal ha ricevuto molteplici feedback positivi, prevalentemente collegati al suo codice Open Source. L’app, sviluppata dal produttore Open Whisper Systems, è di fatto riuscita a conquistare la fiducia della Commissione, diventando quindi il principale mezzo di comunicazione fra i suoi membri.

Il successo che Signal ha ottenuto negli ultimi mesi, quindi, è dettato dal fatto che, chiunque possieda le dovute competenze in materia, ha la possibilità di esaminare il codice dell’app così da avere garantito il rispetto per la privacy e della crittografia end-to-end.