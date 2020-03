Xiaomi ha presentato oggi i nuovi ed attesissimi smartphone della famiglia Mi: Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G. Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile e rendere questa nuova tecnologia più accessibile a tutti, introducendo il supporto alle Reti 5G anche sulla variante più economica dell’intera gamma, il Mi 10 Lite, appunto.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, caratteristiche e prezzi

Xiaomi Mi 10 Lite 5G è dotato di uno schermo AMOLED TrueColor da 6,57 pollici che garantisce una resa del colore precisa ed ottimizzata. Lo smartphone presenta una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP e supporta le più innovative tecnologie e funzionalità che sono state implementate su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, tra cui la modalità notturna 2.0, lo SkyScraping dinamico AI e la modalità Vlog, grazie alle quali gli utenti saranno in grado di realizzare scatti e video mozzafiato, con prestazioni visive eccellenti.

Accessibilità non sempre è sinonimo di privazione. Xiaomi Mi 10 Lite, infatti, garantisce comunque delle ottime prestazioni nonostante il suo prezzo decisamente più basso rispetto agli altri smartphone della serie. Questo, infatti, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G con modem X52 integrato, che offre alte prestazioni ed un’eccezionale connettività 5G. Il comparto hardware si compone, inoltre, di un processore Jyro 475, una RAM LPDDR4x ed uno spazio di archiviazione interna di tipo UFS 2.1.

1 su 2

Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi Mi 10 Lite dispone di una batteria da 4.160 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 20 W. Non è stata comunicata la data di disponibilità di Xiaomi Mi 10 Lite in Italia, ma questo sarà commercializzato al prezzo di 399,99 euro. L’azienda ha comunicato di rilasciare maggiori dettagli circa la disponibilità ed i canali di vendita in futuro.