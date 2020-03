Ormai le offerte che compongono il mercato della telefonia mobile sono tante, ma proprio in queste ultime settimane è emersa un’iniziativa commerciale di Very Mobile che piano piano sta riscuotendo successo.

Per chi non lo sapesse, Very Mobile è entrato da poco (da circa un mese) a far parte del mercato italiano riguardante le telecomunicazioni. Si tratta di un operatore virtuale appartenente alla joint venture Wind Tre. Non a caso la società che ha lanciato Very Mobile, ovvero CK Hutchison Holdings, è la stessa di Wind Tre.

L’operatore Very Mobile viene definito come un operatore ‘low cost’ per via della sua offerta già pubblicata sulla propria piattaforma web.

Very Mobile conquista tutti con minuti, sms e giga a 4,99€

Per garantire un servizio ai propri clienti, l’operatore si appoggia alla rete di Wind Tre. L’offerta di cui vi vogliamo parlare in questo articolo può soddisfare tutti i clienti, quelli più esigenti e quelli più economici.

Ad un prezzo bassissimo, i clienti possono rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale sia per chiamate che per messaggi ma allo stesso tempo possono navigare su internet con un’ampia quantità di giga. Sono inclusi minuti illimitati verso tutti, sms illimitati verso tutti e 30 giga di navigazione su internet al costo di 4,99 Euro ogni mese.

In fase iniziale è previsto un costo totale di 14,98 Euro, dovuto al primo rinnovo dell’offerta pari a 4,99 Euro e al costo della sim/attivazione pari a 9,99 Euro. Acquistando l’offerta online, la sim viene spedita a domicilio ed in questo caso senza alcuna spesa.

L’attivazione è dedicata ai clienti Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.