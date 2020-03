Il colosso di streaming online, Netflix, continua a far discutere i suoi utenti che usufruiscono del suo servizio sostenendo un canone mensile. Purtroppo, ancora una volta moltissimi contenuti multimediali abbandonano il catalogo del colosso dello streaming per via dei diritti di licenza precedentemente acquistati oramai scaduti.

La piattaforma avvisa i suoi utenti su quali sono i contenuti in scadenza per il mese di Marzo. Già i primi giorni sono molto vasti, ma eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo successivo.

Netflix: diversi contenuti multimediali abbandonano il catalogo della piattaforma

Anche per il mese di Marzo ci saranno delle novità spiacevoli per gli utenti per via dei numerosi contenuti in scadenza. In particolare, secondo il noto sito web NetflixLovers già dal primo Marzo sarà l’ultimo giorno per il film I love You Man, il documentario Grazia, il film Professor Marston and the Wonder Woman, Regali da uno sconosciuto – The Gift e il documentario Danny Says. Il sei di Marzo, invece, sarà l’ultimo giorno per la commedia americana Smetto quando voglio. A seguire, anche il sette di Marzo sarà l’ultimo giorno per il documentario One Strange Rock: Pianeta Terra e i due film UnderWorld – La ribellione dei Lycans e Friend Request – La morte ha il tuo profilo. Infine la settimana termina con giorno otto di Marzo e con i seguenti contenuti in scadenza: Peter and the Farm, The Sunshine Makers e Genius.

La piattaforma continuerà ad aggiornare il suo catalogo con l’aggiunta e l’eliminazione di altri contenuti multimediali. Purtroppo, anche nelle altre settimane di Marzo ci saranno dei cambiamenti.