Con WindTre gli utenti hanno tra le mani un’opportunità davvero unica nel suo genere, è possibile arrivare ad attivare offerte da 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, pagandole soli 5,99 euro al mese.

Le soluzioni che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, non risultano essere alla portata di ogni consumatore, ma sono distribuite esclusivamente in versione operator attack, ergo attivabili da coloro che si ritrovano in uscita da un virtuale non dipendente da WindTre (tra cui troviamo LycaMobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e CoopVoce, con l’aggiunta di Kena e ho.Mobile), con richiesta obbligatoria di portabilità del numero originario.

WindTre: la promozione è davvero incredibile

La soluzione più agguerrita e richiesta dagli utenti è sicuramente la Go 100 Top+ Easy pay, una promozione da ben 100 giga di traffico dati, con annessi anche 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque, in vendita alla modica cifra di soli 5,99 euro al mese.

Essendo distribuita esclusivamente in versione Easy Pay, è bene ricordare che è presente un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (se richiesta la portabilità prima della scadenza porterà al pagamento di una penale di 49,99 euro), nonché risulterà essere obbligatorio pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Stesso discorso, ma con prezzo finale leggermente differente, per quanto riguarda la Go 100 Fire Easy Pay, una promozione da 6,99 euro al mese, sempre in grado di concedere l’accesso a 200 SMS da inviare a tutti, 100 giga di traffico e illimitati minuti per telefonare a chiunque si desidera.

Entrambe possono essere richieste solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.