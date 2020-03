A partire dalla scorsa settimana, con precisione dal 16 Marzo, in Italia è arrivato il nuovo gestore Wind Tre. Il provider nasce dall’effettiva fusione tra Wind e 3 Italia: le due vecchie compagnie telefoniche hanno unito le loro forze per dar vita a quella che giù è stata ribattezzata la rete telefonica più grande d’Italia.

Wind Tre, queste sono le prime promozioni per gli utenti

In questi giorni giorni di vita, Wind Tre sta mostrando al pubblico le prime offerte commerciali disponibili sia per quanto concerne la telefonia fissa (con offerte speciali dedicate alla Fibra ottica) sia per quanto concerne la telefonia mobile con promozioni ricaricabili tutto incluso che contemplano consumi per chiamate, SMS ed internet

Una delle migliori iniziative nel campo della telefonia mobile è la promozione Tutto Illimitato. Grazie a questa promozione gli abbonati potranno contare su consumi illimitati per internet, chiamate e messaggi al semplice prezzo di 29,99 euro al mese.

Per il pubblico più giovane, Wind Tre ha pensato ad una doppia iniziativa. Da un lato è presente l’offerta Student, per tutti gli under 20, con telefonate senza limiti e 40 Giga internet a 9,99 euro ogni trenta giorni. Per gli under 30 è invece presente la promozione Young con 80 Giga internet più soglie no limits per chiamate e messaggi a 11,99 euro.

Come naturale, Wind Tre è attiva anche nel settore della telefonia fissa. In questo caso la promozione di riferimento è la Super Fibra. Tale iniziativa garantisce connessione internet illimitata da casa con 1 Gbps di velocità più chiamate senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile è di 19,99 euro.