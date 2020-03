Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 riceveranno presto un aggiornamento che introdurrà alcune funzionalità della fotocamera dei nuovi smartphone della serie Galaxy S20. Oltre ciò, l’aggiornamento introdurrà una serie di miglioramenti software volti a rendere l’intera esperienza Galaxy ancora più piacevole.

A comunicarlo è stata la Samsung stessa, annunciando che l’aggiornamento verrà reso disponibile entro le fine di Marzo, specificando, però, che la data di rilascio dell’update, nonché le funzionalità introdotte, possono variare in base al mercato di riferimento, al gestore telefonico e al modello.

Un ricco aggiornamento per Samsung Galaxy S10 e Note 10, ecco tutte le novità!

Anzitutto, l’aggiornamento introdurrà su Samsung Galaxy S10 e Note 10 la modalità Scatto Singolo: questa, utilizza il sistema di fotocamere e l’Intelligenza Artificiale per catturare una serie di foto e video in una sola volta per poi suggerire lo scatto migliore. In secondo luogo, verrà aggiunta la modalità Night Hyperlapse, grazie alla quale sarà possibile catturare delle bellissime foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’aggiornamento di Marzo introdurrà anche la funzionalità di Custom Filter, per creare un proprio filtro personalizzato e riutilizzabile, che può quindi essere applicato alle foto future nel momento in cui verranno scattate.

E ancora, è stata aggiunta la Modalità Pro per i video, che offre un controllo ancora maggiore della fotocamera. E’ possibile, per esempio, regolare impostazioni ISO, velocità dell’otturatore e livello di esposizione, o passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore durante la registrazione di un video.

L’aggiornamento introduce anche dei miglioramenti all’app Galleria, rendendola molto più pulita ed organizzata. Grazie alla funzionalità di Clean View, l’app raggruppa automaticamente scatti simili dello stesso soggetto, che gli utenti possono poi rivedere, selezionando i loro scatti preferiti da utilizzare come anteprime degli album di foto. E’ stata anche aggiunta la funzionalità di Quick Crop, per ritagliare velocemente un’immagine senza dover aprire il menù Modifica.

Infine, ma non meno importante, l’aggiornamento introdurrà Quick Share, per condividere più contenuti più velocemente con i contatti nelle vicinanze; e Music Share, per condividere la riproduzione musicale e consentire ad un amico, per esempio, di riprodurre la propria musica su una cassa o lo stereo della macchina.