Chi acquista una vettura elettrica beneficia di tutta una serie di indiscutibili vantaggi rispetto all’uso delle auto Diesel. La demonizzazione del gasolio pare giustificata dal minor numero di emissioni e da tutta una serie di parametri teorici che fanno pendere l’ago della bilancia a favore di Tesla e di tutti gli altri produttori ora votatisi al mercato eco sostenibile. Ad ogni modo restano da considerare 4 motivi fondamentali che potrebbero rendere le auto a combustibile una scelta azzeccata anche in questo epico 2020 di cambiamenti di fronte. Ecco cosa bisogna sapere.

Auto Diesel non ancora spacciate: ecco i motivi per cui sono più interessanti delle auto elettriche

Il futuro dei motori sembra concedere la fiaccola del vincitore alle auto elettriche. Non è un caso che anche i grandi marchi abbiano deciso di propendere verso l’uso di propulsori attenti all’ambiente ed all’indipendenza energetica. Ciononostante non si possono non considerare alcuni vantaggi del Diesel che smontano persino la tesi degli ambientalisti in merito alla sicura presenza di batterie che non inquinano per niente.