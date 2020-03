Sul sito ufficiale è stato recentemente attivato un volantino Expert che nasconde sicuramente al proprio interno tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, avendo inoltre la possibilità di usufruire anche della consegna gratuita presso il proprio domicilio.

Esattamente alla pari di MediaWorld, anche Expert ha deciso di mettere in piedi un volantino tramite il quale il cliente ha la possibilità di acquistare stando comodamente seduto sul divano di casa, e di ricevere la merce a titolo completamente gratuito (indipendentemente dal livello di spesa effettuato).

Il nostro canale Telegram è interamente dedicato alle offerte Amazon ed ai loro codici sconto, ISCRIVETEVI per riceverle sul vostro smartphone ed essere sempre aggiornati, eccovi il link.

Volantino Expert: tutte le offerte da non lasciarsi sfuggire

Gli smartphone in promozione sono tantissimi e ricchissimi di funzionalità da non lasciarsi assolutamente sfuggire, i top di gamma sono inclusi come Galaxy S20+ ad oltre 1029 euro o Galaxy S20 a 929 euro, senza dimenticare comunque l’ottimo Xiaomi Mi Note 10 a soli 599 euro.

Le migliori occasioni arrivano però nel momento in cui andiamo a spendere un po’ meno, non dimentichiamo infatti Oppo reno 2Z a 299 euro, Oppo Reno a 459 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro o anche un buonissimo Oppo A9 2020 in vendita a 199 euro.

Tutti coloro che vorranno completare gli acquisti, lo ricordiamo, lo dovranno fare necessariamente dal sito ufficiale del volantino Expert, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio. Ricordatevi, ad ogni modo, che la campagna è attiva fino ad esaurimento delle scorte, eventualmente anticipato.