Oppo presentò il suo smartphone top di gamma appartenente alla serie Oppo Reno Ace lo scorso mese di ottobre. Stando agli ultimi rumors, però, sembra che arriverà a breve il successore di questo dispositivo, ovvero il prossimo Oppo Reno Ace 2. Poche ore fa è stata infatti pubblicata online una prima immagine dal vivo di questo smartphone.

Oppo Reno Ace 2: ecco il possibile design della backcover

Nell’immagine in questione trapelata online nel corso delle ultime ore possiamo dare un primo sguardo al presunto design della backcover di questo nuovo smartphone targato Oppo. Come è possibile osservare, la backcover del dispositivo sembra essere leggermente curva ai lati e questo favorirà senza alcun dubbio la presa con una mano.

Oltre a questo, risalta subito alla vista la presenza di una vasta zona circolare al centro della scocca posteriore del device. In questa zona (che sembra essere leggermente sporgente) dovrebbero essere collocate le fotocamere posteriori. L’immagine non è molto chiara, ma sembra che ci siano quattro sensori fotografici. In basso, infine, è presente il logo dell’azienda. Sul lato destro del frame, poi, è presente il bilanciere del volume e uno slot per inserire la scheda SIM, mentre in basso è presente una porta di ricarica USB Type C, lo speaker di sistema e il microfono principale.

Per ora l’azienda cinese non ha rivelato nulla di ufficiale riguardo a questo nuovo Oppo Reno Ace 2. Immaginiamo comunque che a bordo di questo smartphone ci sarà un processore top di gamma, come ad esempio il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm.