Da sempre Asus ha avuto un occhio particolare per il gamimg, la sua famiglia di prodotti Republic of Gamers (ROG) infatti mostra da sempre un livello di qualità in grado di dare prestazioni eccellenti in campo gaming.

A quanto pare Asus ha deciso di allargare questa grande famiglia con un nuovo membro, ROG GA35 G35DX, il quale integra al suo interno un chipset X570, in grado di supportare le nuove CPU Ryzen 3000 di AMD.

Prestazioni top

Il nuovo PC di Asus si presenta in varie possibili composizioni, in cui a variare può essere il processore, che varia tra i Ryzen 7 3700X e 3800X con delle ottime prestazioni, per poi arrivare ai top di gamma Ryzen 9 3900X e 3950X, con ben 16 core e 32 threads.

Sul fronte grafico invece, il PC sposa a pieno titolo la tecnologia Nvidia, dotandosi anche in questo caso di varie possibilità a scelta by Nvidia, partendo dalla Nvidia RTX 2060, passando per le RTX 2060, 2070 e 2080 Super, fino ad arrivare poi alla top di gamma 2080Ti.

A gestire l’audio ci pensa una scheda SupremeFX integrata.

Sul fonte delle memorie invece, il PC si dota con RAM fino a 64 GB DDR4-3200, mentre sul fronte dello stroage, il PC targato Asus si dota di un SSD NVMe fino ad 1TB ed un HDD da 3,5 pollici da 1 o 2 TB, con anche la possibilità di espandere il tutto tramite due slot da 2,5 pollici per SSD/HDD e due socket M.2 perSSD.

Ovviamente non manca tutto il necessario anche dal punto di vista connettività, con in dotazione il supporto al WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

Sul pannello frontale invece abbiamo quattro porte USB, due 3.2 Gen1 Type-A e due 3.2 Gen2 Type-A oltre a due jack da 3,5.

Un prodotto davvero eccezionale, esagerato in tutto e per tutto come tutti i prodotti della famiglia ROG, nulla si sa ancora riguardo il prezzo e la possibile data di rilascio.