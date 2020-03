Comet ha recentemente rilanciato la propria campagna promozionale nella speranza di riuscire a coinvolgere e convincere i consumatori italiani all’acquisto di un nuovo dispositivo tecnologici, in barba alla quarantena.

Ricordando essere obbligatorio restare in casa proprio per evitare nuovi contagi, l’unica via per acquistare da Comet consiste nel collegarsi al sito ufficiale e richiedere la spedizione presso il proprio domicilio. Nella maggior parte dei casi quest’ultima risulterà essere a pagamento, ma esistono anche soluzioni completamente gratuite tra cui sarà possibile scegliere per risparmiare al massimo.

Non perdetevi nemmeno un’offerta o un codice sconto Amazon, correndo ad ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: gli sconti sono molto interessanti

All’interno del volantino Comet l’utente ha la possibilità di acquistare tanti prodotti a basso prezzo, tra i migliori annoveriamo sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un device dalle grandissime prestazioni, sopratutto se considerata la richiesta finale di soli 249 euro (per la versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Sempre restando entro la stessa identica fascia di prezzo, ecco arrivare anche soluzioni del calibro di Oppo Reno 2Z a 299 euro, passando anche per lo Huawei P Smart 2019, di qualità leggermente inferiore, oggi acquistabile comunque con un esborso finale di 149 euro circa.

Il volantino Comet naturalmente non termina qui, sfogliando le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo sarà possibile scoprire quali sono i prezzi più bassi e gli sconti anche appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti rispetto al mondo mobile. Ricordate che gli acquisti sono effettuabili direttamente sul sito ufficiale, con spedizione presso il proprio domicilio.