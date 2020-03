Sulla piattaforma di streaming online Netflix sono disponibile numerose serie televisive italiane e nel corso del 2020 potrebbe arrivare molto presto la terza e ultima stagione di Suburra. La fiction tratta dall’omonimo film racconta i tre concetti di Roma: Stato–Criminalità–Chiesa.

Ogni stagione si sofferma su un concetto e la terza stagione è ormai quella per concludere la serie televisiva italiana. Molto amata dagli utenti Netflix soprattutto per la trama e i personaggi che vede protagonisti Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Claudia Gerini.

Suburra 3: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti della serie tv

La serie televisiva Suburra continua a registrare gli episodi della terza e ultima stagione anche se non si conoscono i dettagli. Le riprese potrebbero essere sospese per via dell’emergenza del Coronavirus o potrebbero essere terminate, ma purtroppo ancora non si conosce la verità. Secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare nel corso del 2020, ma nessuna voce ufficiale ha rivelato qualche dettaglio in più a riguardo.

Per quanto riguarda il cast, è confermato il personaggio di Aureliano interpretato da Alessandro Borghi, Spadino interpretato da Giacomo Ferrara, Amedeo Cinaglia interpretato da Filippo Nigro, Sara Monaschi interpretata da Claudia Gerini, Samurai interpretato dall’attore Francesco Acquaroni e Manfredi interpretato da Adamo Dionisi.

La data di lancio ufficiale potrebbe essere svelata dalla piattaforma di streaming online Netflix tramite i suoi account ufficiali social come quello di Twitter, Facebook o Instagram. I fan, infatti, controllano spesso i profili di Netflix e dei personaggi principali per non perdersi neanche il minimo particolare a riguardo.