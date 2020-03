L’emergenza Coronavirus ha indotto moltissimi italiani a dotarsi di dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti DPI), tra i quali rientrano anche le mascherine protettive per naso e bocca. I due orifizi, infatti, rappresenterebbero i punti di contatto preferenziali attraverso cui il virus riesce a diffondersi, passando attraverso il cavo orale e la mucosa nasale per poi addentrarsi ed attecchire lì dove ha il proprio tropismo (nonché dove fa sviluppare la sintomatologia).

A fronte di una richiesta spropositata rispetto alle capacità produttive (e anche al blocco, da parte di alcuni Paesi, di far giungere 19 milioni di mascherine in Italia) anzitutto sarebbe necessario porsi una domanda: è indispensabile utilizzarle? Cosa impone il decreto dell’11 marzo 2020 in merito?

È fondamentale specificare che l’utilizzo delle mascherine, secondo decreto, NON è obbligatorio per i cittadini in generale, ma solo per coloro che abbiano primi sintomi o si debbano proteggere per eventuali comorbidità (ossia la presenza contemporanea di altre patologie) o situazioni di immunodepressione.

Citando testualmente il decreto, nell’articolo 1 “Misure urgenti del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, comma 1 del Dpcm 11 marzo si stabilisce che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività…”.

Tale provvedimento è strettamente correlato al Dpcm 8 marzo, esteso a tutta l’Italia con ilDpcm del 9 marzo. Ecco l’articolo 1 comma 1 lettera o: “Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizioni che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”. Come riporta inoltre il Dpcm 11 marzo articolo 1 comma 7 letterad, riguarda le attività produttive e professionali a cui viene raccomandato di “assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse disponibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale“. Contestualmente, sul portale del Ministero della Salute viene scritto: “Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie”. Coronavirus: quale mascherina scegliere?