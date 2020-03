Il prossimo 23 marzo si terranno diversi eventi di presentazioni ufficiali in ambito mobile. Come sappiamo, ad esempio, l’azienda cinese Xiaomi presenterà ufficialmente il nuovo smartphone medio di gamma a marchio Redmi, cioè il Redmi Note 9S. Tuttavia, proprio nella stessa giornata l’azienda cinese ZTE terrà anch’essa un evento per annunciare il nuovo ZTE Axon 11 5G.

ZTE Axon 11 5G in arrivo il prossimo 23 marzo

Qualche mese fa, ZTE ha annunciato ufficialmente i suoi ultimi device appartenenti alla fascia top del mercato, ovvero i nuovi ZTE Axon 10 5G e ZTE Axon 10S 5G. Come già accennato, però, l’azienda ha già pianificato l’arrivo in veste ufficiale del successore di questi dispositivi, ovvero il nuovo ZTE Axon 11 5G.

Il nuovo terminale dell’azienda cinese verrà presentato sul mercato durante un evento di presentazione previsto per il prossimo 23 marzo. Nonostante il suo debutto sia quasi imminente, al momento non abbiamo molte informazioni riguardo alla sua dotazione hardware e al suo design.

Come suggerito dal nome stesso, sappiamo però che il nuovo smartphone targato ZTE vanterà ovviamente il supporto alle nuove reti con connettività 5G. A bordo del nuovo device ci sarà quindi il modem di casa Qualcomm, lo Snapdragon X55 5G e non dovrebbe mancare il processore di fascia alta dell’azienda, il SoC Snapdragon 865. Oltre a questo, l’immagine teaser ufficiale in cui è stata svelata la data della presentazione ci rivela inoltre che il nuovo ZTE Axon 11 5G disporrà di una eccellente qualità dei video.

Rimane al momento un mistero il design di questo device. Il suo predecessore dispone di un display curvo ai lati con un notch a goccia e di una tripla fotocamera posteriore a semaforo. Vedremo se l’azienda deciderà di adottare o meno lo stesso design sul nuovo modello.