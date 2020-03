In occasione dell’emergenza Coronavirus il Governo ha deciso di venire incontro alle famiglie in difficoltà sospendendo le assicurazioni RC auto che erano in scadenza tra la fine di febbraio e i primi di marzo. Per l’occasione è stato pubblicato il decreto legge n.9 per i residenti negli 11 comuni della zona rossa i quali non sono tenuti a pagare della RC auto fino a nuovo ordine.

Le assicurazioni in scadenza possono essere posticipate fino a un mese successivo dalla fine ufficiale dell’emergenza. Tuttavia visto che la tensione e l’emergenza sembrano perdurare oltre le previsioni del Governo, si parla di estendere la sospensione delle polizze in scadenza a tutti gli Italiani, ovvero 7,9 milioni di autovetture circolanti.

RC Auto: sospensione delle assicurazioni a causa del Coronavirus

Il decreto in vigore prevede la sospensione del pagamento dei premi delle polizze in scadenza nella finestra di tempo citata, anche se ancora oggi non è chiaro sul come si possa usufruire di questa opportunità. Anche le compagnie assicurative non sono edotte in materia e, nonostante abbiano già in serbo soluzioni al problema, non possono agire di propria iniziativa.

Alcune compagnie vorrebbero offrire ai propri clienti la possibilità di allungare il periodo di copertura per le polizze in scadenza, venendo loro incontro in questo difficile momento, anche se ci sarebbe da controllare che l’estensione sia eventualmente valida non solo per la copertura base ma anche per tutte le garanzie accessorie che il cliente ha pagato al momento del rinnovo del premio.

Si ricorda, infine, che la sospensione del pagamento delle Assicurazioni Auto non riguarda comunque i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione, così come contenuto nel decreto del 2 marzo. Quindi i furbetti sono avvertiti.