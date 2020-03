L’Italia della quarantena e del #restoacasa sta sperimentando nuove forme di quotidianità nello studio e nel lavoro. A tal proposito prende sempre più corpo l’uso di piattaforme per l’e-learning per gli studenti come Zoom. Strumenti da sempre in uso negli atenei italiani che ora consentono a milioni di ragazzi di non perdere l’anno scolastico.

Per studiare si usano anche dei tool per videochiamare colleghi e professori, e uno dei più utilizzati è sicuramente l’applicazione Zoom Cloud Meeting. Parliamo di un software pensato appositamente per organizzare eventi online già apprezzato per l’e-learning, per i webinar e le teleconferenze. Il punto di forza è un’interfaccia utente estremamente semplice così che nessuno si senta a disagio nell’utilizzarlo per la prima volta.

Videochiamate al tempo del Coronavirus: la migliore app è Zoom

Zoom si sta dimostrando molto utile per chi lavora in smart working, ospitando importanti riunioni di lavoro tra le varie sedi aziendali senza necessità di utilizzare strumenti costosi e senza muoversi da casa. È possibile scegliere tra un account base gratuito e uno premium, ma la versione freeware è già molto ricca di servizi. Ovvio che se dovete utilizzare Zoom per organizzare un webinar con più di 100 persone vi servirà un abbonamento, mentre una riunione con un gruppo ristretto non costerà nulla.

Anche i professori sono felici di utilizzare uno strumento come Zoom, visto che hanno la possibilità di organizzare lezioni con i propri studenti condividendo una lavagna virtuale. Inoltre, la capacità d’integrazione con i diversi social network permette di trasmettere o chiamarsi anche in altri modi. Si possono avviare chat private o di gruppo, sessioni questionario o sondaggi, oppure creare un indice di attenzione per capire se il pubblico ha capito tutti gli argomenti appena trattati.

Tra le tante funzioni che Zoom offre ricapitoliamo insieme:

Zoom Phone, per effettuare chiamate online utilizzando il traffico dati o il wifi.

Screen Share Zoom, che permette ai partecipanti a un meeting di condividere lo schermo con gli altri.

Webinar Zoom è un tool pensato per la formazione che vi fa condividere il proprio schermo con altri 100 colleghi e accogliere una platea di 10 mila uditori più o meno proattivi.

Per utilizzare Zoom occorre scaricare dal web il software Client, scegliendo il sistema operativo e la versione più adatta alle vostre esigenze. Dopo aver scaricato il programma, basterà creare un vostro profilo e iniziare subito.