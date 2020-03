Tramite il codice trapelato di iOS 14, 9to5Mac afferma di aver scoperto una serie di dettagli sulle nuove funzionalità e miglioramenti che arriveranno su Apple Watch entro la fine dell’anno.

Tra questi ci sono una nuova funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue e ulteriori opzioni del monitoraggio del sonno. Inoltre, sembrano esserci una serie di nuove funzionalità relative al quadrante Watch. Ci sarà anche la possibilità per un genitore di gestire l’orologio di un bambino dal suo iPhone.

iOS 14, la società introdurrà nuove funzioni per il suo wearable

Come la funzione elettrocardiogramma (ECG) introdotta in un modello precedente, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue dovrebbe aiutare gli utenti a prevenire crisi mediche come l’arresto cardiaco. L’orologio avviserà un utente se i livelli di ossigeno nel sangue scendono al di sotto di una soglia salutare.

Non sembra chiaro se questa funzione sarà abilitata da nuovi sensori esclusivi di Apple Watch serie 6 o se funzionerà su hardware Watch esistente. La funzione ECG di Watch ha aiutato alcuni utenti ad affrontare gravi crisi sanitarie. Tuttavia, alcuni cardiologi hanno avvertito che non era una soluzione adeguata per tutti. 9to5Mac afferma di aver scoperto che Apple ha in programma di migliorare la funzionalità ECG per farlo diventare più accurato.

Oltre al monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, gli utenti avranno la possibilità di creare quadranti personalizzati dalle foto nell’app Foto e di condividere questi quadranti. Sembra che Apple abbia anche in programma di introdurre una nuova versione del quadrante Infograph chiamato Infograph Pro, che aggiunge un tachimetro al quadrante esistente.

Un’altra funzionalità interessante scoperta nel codice di iOS 14 è la possibilità per i genitori di configurare gli orologi per i bambini dagli iPhone dei genitori. C’è anche una nuova funzionalità chiamata SchoolTime, che consente ai genitori di limitare le complicazioni o le app che i bambini possono utilizzare sugli orologi.