Se ami utilizzare alcune app su iPadOS 13 per le sue funzionalità aggiuntive su iPad, probabilmente sarai contento di scoprire i prossimi piani di Apple. Con iOS 14, le funzionalità di iPad potrebbero arrivare anche su iPhone. Un video trapelato, che presumibilmente mostra una versione di anteprima per sviluppatori della prossima versione del sistema operativo mobile di Apple, è apparso su 91Mobiles, in esecuzione su un iPhone 11 Pro Max.

Nel video puoi vedere il gestore di app che adotta un layout più in stile iPad, inserendo quattro app attive su uno schermo alla volta, a differenza di quella corrente. Inoltre, esiste un’apparente funzionalità di tipo blocco che ti impedisce di scorrere per chiudere un’app che non desideri eliminare accidentalmente.

Apple potrebbe rilasciare a breve nuove informazioni su iOS 14

Secondo quanto riferito, la nuova anteprima del gestore di app per iPhone non viene raggiunta tramite una sorta di mod di jailbreak. Questo significa che quello che abbiamo visto in quel video potrebbe davvero essere il modo in cui Apple approverà la gestione delle app su tutti i suoi dispositivi iOS in futuro.

In alternativa, potrebbe semplicemente riservare questo switcher in stile iPad per i grandi modelli Max e lasciare il software del prossimo iPhone 12 da 5,4 ” come ora. Apple, però, potrebbe avere altri piani multitasking in iOs 14. L’Expo WWDC si tiene di solito a giugno, e ci saranno molte perdite e anteprime prima di allora. Ciò significa che potremmo saperne di più su questa funzionalità tramite Apple e potremmo scoprire ulteriori dettagli sulla prima beta pubblica di iOS 14.

Naturalmente, questa non è una prova concreta che il video iOS 14 trapelato è autentico. Geskin mostra un’immagine di una pagina di impostazioni che potrebbe anche essere legata a una modifica jailbreak, anche se afferma che fa parte di una build interna di iOS 14 in fase di test presso Apple. Speriamo di saperne di più da Apple.