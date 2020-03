Il volantino Trony regala un prodotto a tutti gli utenti con la fantastica promozione chiamata Prendi 3 Paghi 2, l’occasione perfetta per acquistare alcuni dei migliori terminali in commercio, ricevendo in cambio uno sconto davvero speciale.

La campagna promozionale che potete trovare elencata nel nostro articolo risulta essere attiva in alcuni punti vendita, ma non sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Il meccanismo alla base del volantino trony lo avevamo già visto ed apprezzato in altre occasioni, sempre presso la stessa azienda, ma resta sicuramente una delle soluzioni più invitanti proprio per cercare di risparmiare al massimo.

Non perdetevi nemmeno un codice sconto Amazon e le migliori offerte in circolazione, ISCRIVENDOVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: il prendi 3 paghi 2 è davvero incredibile

Con il volantino Trony attuale l’utente ha la possibilità di godere di uno sconto del 100% sul singolo prodotto, a patto che segua un iter ben specifico. Prima di tutto deve acquistare un grande elettrodomestico o un TV tra quelli evidenziati del valore di almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro; a questo punto basterà aggiungere altri 2 prodotti tra i marchi partecipanti e, a conti fatti, il meno caro verrà regalato direttamente da trony.

In alternativa sarà possibile puntare un grande elettrodomestico da almeno 399 euro (o sempre un TV) o un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro, aggiungervi un prodotto a scelta e ricevere una riduzione del 50% sul valore finale del meno caro.

Per maggiori informazioni e per scoprire i dettagli della campagna promozionale oggetto dell’articolo, aprite le pagine che trovate inserite qui sotto.